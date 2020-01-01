Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши
Много политиков не пришли на инаугурацию. Некоторые - из-за политических взглядов, а некоторые из-за коронавируса.
Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь занял должность лидера страны. Об том сообщает ТАСС.
Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).
В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием.
"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.
На инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. При этом многие политики от приглашения на инаугурацию отказались - кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.
Как сообщалось, в июле в Польше избирком подтвердил победу Анджея Дуды на выборах президента.
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