Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

Много политиков не пришли на инаугурацию. Некоторые - из-за политических взглядов, а некоторые из-за коронавируса.

Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь занял должность лидера страны. Об том сообщает ТАСС.

Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).

В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием.

"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.

На инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. При этом многие политики от приглашения на инаугурацию отказались - кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.

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