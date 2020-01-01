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Дуда принес присягу и снова занял должность президента Польши

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Много политиков не пришли на инаугурацию. Некоторые - из-за политических взглядов, а некоторые из-за коронавируса.
Дуда победил на выборах
Дуда победил на выборах
 
Переизбранный на второй срок на пост президента Польши Анджей Дуда вновь занял должность лидера страны. Об том сообщает ТАСС.
 
 
Торжественная церемония его инаугурации проходит в четверг в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента).
 
В соответствии с конституцией, Дуда произнес текст присяги перед Национальным собранием. 
 
"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.
 
На инаугурации по традиции принимают участие депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. При этом многие политики от приглашения на  инаугурацию отказались - кто-то по политическим соображениям, а некоторые из-за эпидемии коронавируса. 
 
Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.
 

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Теги: Польша, Выборы, инаугурация, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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