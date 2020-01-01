Пострадавшие в Бейруте украинцы просят о помощи

Несколько десятков граждан Украины обратились в посольство с просьбой о финансовой помощи.

В посольство Украины в Ливане обратились 30 пострадавших в ходе взрыва украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. Об этом во время онлайн-брифинга в четверг, 6 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 9:00 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины от этого взрыва в Ливане нет", - сказал Кулеба.

По его словам, в украинское посольство в Бейруте обратилось три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их домов в результате взрыва.

Кулеба отметил, что одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила.

Министр добавил, что посольство занимается судьбой этих граждан.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса также", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что украинская община в Ливане насчитывает пять тысяч человек.

Как сообщалось, в результате мощного взрыва, произошедшего в районе порта ливанской столицы Бейрута 4 августа, погибли 113 человек, тысячи ранены.

Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что некоторые находящиеся в Бейруте украинцы были незначительно травмированы или потеряли имущество в результате взрыва, но раненных и погибших нет.

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