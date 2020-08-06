В Китае при запуске ракеты образовалось желтое облако

Новый спутник оптического дистанционного зондирования Gaofen-9-04 был запущен с китайского космодрома.

На космодроме Цзюцюань в Китае запустили на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-9-04 и два аппарата - Pixing-3B и Qinghua. Об этом сообщает Синьхуа.

"Спутник Gaofen-9-04 с разрешением до субметрового уровня был выведен на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2D", - говорится в сообщении.

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, основной спутник будет применяться для городского планирования, сельского хозяйства и при спасательных операциях во время стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX показала летные испытания своего нового "марсианского" корабля.

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