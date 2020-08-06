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В Польше выявили максимальное число COVID за сутки с начала пандемии

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С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено боле 700 случаев.
В Польше растет число COVID
В Польше растет число COVID
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В Польше зафиксировали максимальное числа случаев коронавируса с начала пандемии - 726 инфицированных за сутки. Об этом сообщает RMF24.
 
Отметим, что в последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости COVID-19. 4 августа был зафиксирован предыдущий рекорд - 680 новых заражений.
 
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 49 515.
 
По данным Минздрава Польши, всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 1774 человека. За последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.
 
Выздоровели с начала эпидемии 35 642 пациента.
 
Следует отметить, что Минздрав Польши заявил о возвращении ограничений в 19 районах, наиболее пораженных заболеванием.
 
Меры предусматривают обязательное ношение масок и использование только половины мест в общественном транспорте, заявил заместитель министра здравоохранения Януш Цешинский.
 
Также ограничено число людей, которые смогут присутствовать на свадьбах, похоронах и других торжествах.
 
Как сообщалось,  29 июля в Польше также был установлен рекорд по заболеваемости. Тогда выявили  615 случаев инфекции.

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Теги: Польша, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Евроскептик    06.08.2020, 16:25
Оценка:  0
Евроскептик
В Украине позавчера более 1100, вчера более 1200,теперь более 1300. Польша их волнует,а родная страна с ростом заражаемости в два раза чем в Польше,пофиг!!!
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