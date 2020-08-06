В Польше выявили максимальное число COVID за сутки с начала пандемии

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено боле 700 случаев.

В Польше зафиксировали максимальное числа случаев коронавируса с начала пандемии - 726 инфицированных за сутки. Об этом сообщает RMF24.

Отметим, что в последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости COVID-19. 4 августа был зафиксирован предыдущий рекорд - 680 новых заражений.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 49 515.

По данным Минздрава Польши, всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 1774 человека. За последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.

Выздоровели с начала эпидемии 35 642 пациента.

Следует отметить, что Минздрав Польши заявил о возвращении ограничений в 19 районах, наиболее пораженных заболеванием.

Меры предусматривают обязательное ношение масок и использование только половины мест в общественном транспорте, заявил заместитель министра здравоохранения Януш Цешинский.

Также ограничено число людей, которые смогут присутствовать на свадьбах, похоронах и других торжествах.

Как сообщалось, 29 июля в Польше также был установлен рекорд по заболеваемости. Тогда выявили 615 случаев инфекции.

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