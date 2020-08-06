Из-за аномально теплой полярной зимы в окрестности станции Академик Вернадский вернулись пингвины.

Пингвины, покинувшие окрестности станции Академик Вернадский, вернулись в разгар полярной зимы. Об этом сообщили украинские полярники из Национального антарктического полярного центра.

"На станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись. Напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, что соответствует началу февраля у нас", - говорится в сообщении.

Данные пингвины дженту или субантарктические являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

Возвращение пингвинов ученые объяснили слишком теплой для такого периода погодой.

Cмотрите фотогалерею: В Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины

Напомним, ученые сообщили, что вторая крупнейшая в мире гнездовая колония императорских пингвинов перестала существовать в Антарктиде.

Также сообщалось, что пингвины Генту устроили детский сад на маленьком острове в Антарктиде. На клочке суши насчитывается около 4 тысяч особей и в ближайшие месяцы популяция еще больше увеличится.

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