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В Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины

Комментариев: 1
Из-за аномально теплой полярной зимы в окрестности станции Академик Вернадский вернулись пингвины.
Пингвины среди зимы вернулись в Антарктиду
Пингвины среди зимы вернулись в Антарктиду
facebook.com/AntarcticCenter

Пингвины, покинувшие окрестности станции Академик Вернадский, вернулись в разгар полярной зимы.  Об этом сообщили украинские полярники из Национального антарктического полярного центра.

"На станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года вернулись. Напоминаем, сейчас в Антарктиде разгар зимы, что соответствует началу февраля у нас", - говорится в сообщении.

Данные пингвины дженту или субантарктические являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

Возвращение пингвинов ученые объяснили слишком теплой для такого периода погодой.

Напомним, ученые сообщили, что вторая крупнейшая в мире гнездовая колония императорских пингвинов перестала существовать в Антарктиде.

Также сообщалось, что пингвины Генту устроили детский сад на маленьком острове в Антарктиде. На клочке суши насчитывается около 4 тысяч особей и в ближайшие месяцы популяция еще больше увеличится.

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Теги: животные, погода, зима, Антарктида, фото, пингвин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    06.08.2020, 17:11
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вони там вже у них як кури в дворі...
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