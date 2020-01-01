Дуда заявил о поддержке Украины

Во время председательства в ОБСЕ Варшава будет делать акцент "на силе права, а не на праве силы", отметил польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал помочь Украине в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в ОБСЕ. Об этом он заявил во время инаугурационной речи 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма, сообщило Польское радио.

"Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и территориальную интегральность нашему соседу - Украине", - подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что во время председательства в ОБСЕ официальная Варшава будет делать акцент "на силе права, а не на праве силы" и на достижении мира с помощью международного права.

Отметим, что Польша возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 году.

Как сообщал Корреспондент.net, переизбранный на второй срок Анджей Дуда вновь занял должность лидера страны.

При этом оппозиционный блок Гражданская коалиция в июле обратился в Верховный суд страны с просьбой признать недействительными президентские выборы.

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