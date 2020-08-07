SpaceX запустила очередную партию интернет-спутников Starlink

Компания Илона Маска продолжает разворачивать глобальную сеть спутников интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета Falcon 9 сегодня стартовала с очередной партией из 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщает компания Илона Маска SpaceX.

Запуск состоялся из космодрома на мысе Канаверал. Кроме спутников, ракета также должна вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.

Этот запуск стал десятым по выводу на орбиту интернет-спутников Starlink начиная с мая 2019 года.

Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, которая должна обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру.

Напомним, Илон Маск частично раскрыл подробности работы сети глобального интернета с помощью спутников Starlink.

Также сообщалось, что компания SpaceX показала летные испытания своего нового "марсианского" корабля.

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