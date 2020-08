США выделили $17 млн в помощь Ливану

Власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщили в пятницу, 7 августа, в посольстве США в Бейруте в Twitter.

"США уже выделили $17 млн срочной помощи для борьбы с последствиями ужасного взрыва. Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь включает в себя в том числе поставки медикаментов и продовольствия.

