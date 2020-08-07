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США выделили $17 млн в помощь Ливану

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Срочная помощь для борьбы с последствиями катастрофы включает в себя также поставки медикаментов и продовольствия.
Место взрыва в Бейруте
Место взрыва в Бейруте
twitter.com/saif_daniyal

Власти США выделили Ливану $17 млн экстренной помощи из-за взрыва в морском порту Бейрута. Об этом сообщили в пятницу, 7 августа, в посольстве США в Бейруте в Twitter.

"США уже выделили $17 млн срочной помощи для борьбы с последствиями ужасного взрыва. Вашингтон продолжит оказывать поддержку народу Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь включает в себя в том числе поставки медикаментов и продовольствия.

Ранее власти Ливана заявили, что у страны нет средств на восстановление после взрыва в Бейруте.

Также сообщалось, что Канада направит почти $4 млн помощи Ливану. Также ряд других стран, среди которых и Украина, направляют помощь Ливану.

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Теги: США, Ливан, взрыв, помощь, Гуманитарная помощь, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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