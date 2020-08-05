Предсказавший победу Трампа профессор сделал новый прогноз

Профессор Лихтман предсказал победу пяти президентов США, включая Трампа, но теперь ожидает его поражение.

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, сделал прогноз на выборы президента США в ноябре,сообщает nytimes.

Для определения победителя историк использует собственную систему "13 ключей", в которой оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов.

"Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга", - говорит Лихтман.

Говоря о предстоящих выборах он предположил, что действующий глава государства потеряет Белый дом. Таким образом он предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Лихтман предсказал исходы выборов с 1984 года. Единственный прогноз, который не оправдался, связан с кандидатом в президенты от Демократической партии Альбертом Гором. Историк предсказывал ему победу в 2000 году, и Гор действительно мог выиграть всенародное голосование, если бы Верховный суд не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды, в связи с чем президентский пост достался Джорджу Бушу-младшему.

Ранее британский журнал Economist с помощью математической модели предсказал победу на выборах в США Джо Байдена с вероятностю в 91%.

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