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В Китае обнаружили новый опасный вирус

Комментариев: 5
Более 60% случаев заражения новым вирусом SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке страны.
В КНР выявили новый вирус
В КНР выявили новый вирус
 
В Китае заговорили о новом опасном вирусе, который называется SFTS и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает Global Times.
 
Специалисты выяснили, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.
 
Китайский вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете, пояснила, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Она уточнила, что он может распространяться через кровь или гной.
 
Статистика показывает, что более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные - в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и с юга соответственно. У зараженных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.
 
Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения. Китайские медики отмечают, что SFTS еще мало изучен. В то же время они полагают, что его существование не должно вызывать панику и самое правильное поведение - быть бдительным и соблюдать гигиену.
 
Напомним, недавно в Китае был обнаружен новый штамм свиного гриппа, который может вызвать пандемию.
 
Также сообщалось, что в Бразилии найден новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке.

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Теги: Вирус, Китай, КНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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SAId    08.08.2020, 16:46
Оценка:  0
SAId
эпидемии пандемии как не с азии так с африки! жрут все что шевелится а потом пучит...
Extraterrestre    08.08.2020, 16:06
Оценка:  +2
Extraterrestre
сраные китайци...все дерьмо от туда.....
Мидди    08.08.2020, 16:21
Оценка:  -3
Мидди
Это как читать и кто пишет.А то,что омериканские конгрессмены требуют отчёта от пинтагона,о том,что в его лабораториях производят опасные вирусы,внедряют в насекомых и выбрасывают на свои три региона.Народ дестками тысяч болеет,но никакой статистики в мир не дают.Вам так удобнее,китай во всём винить
Мидди    08.08.2020, 16:25
Оценка:  -3
Мидди
Твои китайцы спокойно с ковидом справились,практически остановили его.В отличие от всего остального мира))
navigator2    08.08.2020, 16:41
Оценка:  +2
navigator2
а поки все дерьмо з мишибратского Китаю
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