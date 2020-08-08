В США от рук надзирателей тюрьмы умер темнокожий

Надзиратели тюрьмы повалили афроамериканца на землю чтобы надеть наручники, на его крики не реагировали и он умер.

В США стало известно о еще одном инциденте с афроамериканцем, в результате чего мужчина скончался от рук надзирателей тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сам инцидент произошел еще 2 декабря 2019 года.

Согласно данным прокурора округа Форсайт, штат Северная Каролина, находясь в СИЗО по обвинению в нападении на женщину, 56-летний Джон Эллиот Невилл во сне упал с койки на землю.

Надзиратели обнаружили его "дезориентированным и растерянным" и решили провести его в медчасть. Однако мужчина запаниковал и оказал сопротивление. Через пару дней после событий, которые произошли после этого, он скончался от удушья.

Спустя более чем полгода после произошедшего по решению суда были опубликованы видеозаписи с нательных камер смотрителей, которые дали понять реалную картину.

На 45-минутном видео пятеро человек удерживает Невилла на полу в камере. Ему приказывают не вставать, утверждая, что у него случился припадок. Сам мужчина при этом кричит "Погодите, дайте встать, дайте встать", зовет маму и просит о помощи. В итоге на него все же надевают наручники и отводят к медсестре, где мужчина успокаивается.

Однако он снова заводится, когда его отводят обратно в камеру, где его снова кладут на землю, чтобы снять наручники. При этом Невилл много раз зовет на помощь и повторяет, что не может дышать. В какой-то момент он умолкает и перестает двигаться. Спустя несколько дней он умер.

После инцидента прокурор предъявил пятерым сотрудникам изолятора и медсестре обвинения в непредумышленном убийстве. Сейчас все они отстранены от исполнения обязанностей.

Посмертная экспертиза показала, что причиной смерти является "осложнения после гипоксического ишемического повреждения головного мозга из-за остановки сердца вследствие позиционной и компрессионной асфиксии во время удержания лежа".

Nobody is talking about the death of John Neville.



It's barely making local news.



He said I can't breathe 29 times before dying.



Five former detention center officers and a nurse have been charged with involuntary manslaughter in Neville’s death.pic.twitter.com/cmiroY1GpO — Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) August 7, 2020

Как известно, в мае этого года полицейские в США грубо задержали афроамериканца Джорджа Флойда , после чего он умер.

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