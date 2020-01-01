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Трамп объявил налоговые каникулы для бедных в США

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Налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.
Трамп подписал соответствующий указ в субботу, 8 августа
Трамп подписал соответствующий указ в субботу, 8 августа
 
Граждане США с небольшими доходами не будут платить налог с этих доходов до конца года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.
 
По его словам, соответствующий указ был подписан в субботу, 8 августа. "Я предоставляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех американцев, которые зарабатывают меньше $100 тыс. в год", - сказал Трамп. 
 
Он уточнил, что эти налоговые каникулы, вероятнее всего, начнут действовать задним числом с 1 августа и продлятся до конца текущего года.
 
"Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на зарплату. Другими словами, я продлю каникулы и положу конец налогу", - заявил Трамп.
 
Как сообщалось, ранее Трамп пообещал продлить до конца года выплату пособий по безработице, даже если не удастся договориться об этом с Конгрессом США.

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Теги: налоги, США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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