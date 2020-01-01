Берлин поддержал идею о санкциях против Беларуси

В Евросоюзе усиливаются разговоры о возобновлении санкций в отношении Беларуси после выборов президента.

Глава МИД Германии Хайко Маас поддержал идею Польши о возобновлении санкций против Беларуси, пишет DPA в понедельник, 10 августа.

Ранее сегодня глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что ЕС может ввести санкции против Беларуси в зависимости от развития ситуации и действий властей в Минске.

По его словам, решение о приостановке действия санкций должно быть изучено "на предмет актуальности в свете событий прошедших недель и дней", добавив, что надежды на улучшение ситуации с законностью в Беларуси "потерпели несколько серьезных неудач".

Санкции против Минска также призывает ввести крупнейшая партия ЕС - Европейская народная партия.

"Фракция Европейской народной партии в Европарламенте призывает к введению санкций против президента Беларуси и руководства правоохранительных органов страны. ЕНП также настаивает на возобновлении программ ЕС по поддержке гражданского общества. Враждебные акты правоохранительных органов против белорусов, также как фальсификация результатов выборов должны иметь последствия. Нам необходимы целенаправленные санкции против президента Александра Лукашенко и его окружения, а также руководства правоохранительных органов", - говорится в заявлении партии.

Как известно, ЕС ввел санкциипротив Беларуси в 2004 году после исчезновения двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов.

В 2015-2016 годах ЕС поэтапно приостановил действие санкций, но оставил в силе оружейное эмбарго.

Как сообщалось, глава ПАСЕ Хендрик Дамс выразил сомнение в честности избирательного процесса в Беларуси.

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