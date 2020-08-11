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В Судане в результате непогоды погибли более 20 людей

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Сезон дождей в Судане разрушил более 4,5 тысяч домов и повредил столько же квартир. Больше всех пострадал столичный регион.
Непогода в Судане унесла более 20 жизней
Непогода в Судане унесла более 20 жизней

В Судане проливные дожди унесли жизни 21 человека, еще 16 людей были травмированы. Об этом со ссылкой на Национальный совет Судана по гражданской обороне сообщает Синьхуа во вторник, 11 августа.

Нынешний сезон дождей в Судане привел к полному разрушению 4726 домов и повреждения еще 4628 квартир. При этом одним из наиболее пострадавших регионов стал столичный штат Хартум.

"Национальный совет призвал людей, проживающих вблизи реки Нил или других водоемов, соблюдать необходимые предостережения во время сезона дождей", - сказано в публикации.

Напомним, что ранее ливни в Южной Корее унесли жизни 31 человека, еще 11 пропали без вести. Около 7 тысяч человек в 11 городах и провинциях покинули дома из-за угроз подтопления и обрушения.

Также в Мумбаи выпало рекордное количество осадков. Продолжающиеся несколько дней муссонные дожди с грозами стали причиной затопления ряда районов в индийском Мумбаи.

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Теги: дождь, Судан, дожди, ливень, непогода, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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