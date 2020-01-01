В РФ минимальный рост COVID почти за четыре месяца

В России за минувшие сутки выявили 4945 случаев коронавируса - это минимальный показатель с 23 апреля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба во вторник, 11 августа.

За сутки выписали из больниц 6494 человек, всего излечились уже 703 175.

При этом 15 131 пациент умер, втом числе 130 за минувшие сутки.

Тем временем, в Украине заболеваемость коронавирусом держится на уровне выше тысячи случаев в сутки. Общее число выявленных больных достигло 83115. При этом выздоровели уже 44934 человека (из них 575 накануне), а скончался 1951 человек (накануне - 29).