ООН направит в Ливан десятки тысяч тонн муки

Для предотвращения продовольственного дефицита в пострадавшую после взрыва страну отправят 50 тысяч тонн пшеничной муки.

Всемирная продовольственная программа ООН готовит к отправке в Ливан 50 тысяч тонн пшеничной муки в рамках мер по борьбе с продовольственным дефицитом. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило Управление всемирной организации по координации гуманитарных вопросов, передает ТАСС.

"Ввиду урона, нанесенного зернохранилищам в порту, ВПП доставит 50 тысяч тонн пшеничной муки в ливанскую столицу для того, чтобы страна не испытывала дефицит продовольствия", - говорится в отчете управления.

Накануне исполнительный директор ВПП ООН Дэвид Бизли заявил, что в Ливане может закончиться хлеб, если работу порта не удастся восстановить в течение двух недель. Он добавил, что ранее в республику был отправлен корабль с 17,5 тыс. тонн пшеницы, "который может уже через две недели прибыть в Бейрут, что сможет обеспечить Ливан хлебом на двадцать дней". Кроме того, три грузовых самолета ВПП ООН с продовольствием уже прибыли в аэропорт ливанской столицы.

Ранее сообщалось, что международные доноры собрали 253 млн евро помощи Бейруту.

Также Канада пообещала Ливану помощь в $18,7 млн на восстановление страны после мощного взрыва.

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