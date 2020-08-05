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В Таиланде погибла украинская тревел-блогер

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Блогер из Украины разбилась в ДТП в Таиланде. Ее подруга объявила сбор средств для того, чтобы доставить тело девушки домой в Украину.
Девушка побывала в Турции, Таиланде, Вьетнаме, Бали
Девушка побывала в Турции, Таиланде, Вьетнаме, Бали
Instagram/ ya___lerochka

В Таиланде в ДТП погибла украинская тревел-блогер с ником ya___lerochka. Девушку звали Валерия, фамилия неизвестна. Блогер погибла в автомобильной аварии в провинции Сураттхани 2 августа. О ее гибели в Instagram написала подруга Анна Токарева.

"02.08.20 с нами не стало моей близкой подруги, верного друга, заботливой дочери, чудесного ребенка, отзывчивого, доброго, жизнерадостного человека, Леры…", - оставила сообщение Токарева.

По ее словам, сейчас необходимо доставить тело на родину в Украину.

Блогер ya___lerochka много путешествовала. На ее странице в соцсети есть фотографии из Турции, Вьетнама, Бали, Сингапура.

Напомним, что на Бали погибла 18-летняя блогер-миллионер из России. Девушка утверждала, что свой первый миллион она заработала в 15 лет.

Также Korrespondent.net писал, что в РФ известный мотоблогер разбился на мотоцикле.
 

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Теги: Украина, ДТП, смерть, Таиланд, авария, блогер, умер
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Источник: korrespondent.net

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