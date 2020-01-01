В ЕС готовят ответ на ситуацию в Беларуси

Главы МИД ЕС готовят совместную декларацию по результатам выборов и ситуации в Беларуси. Решение о санкциях может быть согласовано в конце месяца.

В Еврокомиссии заявили, что имеют "обоснованные сомнения" в том, что результаты выборов в Беларуси отражают волю ее народа. Об этом на брифинге во вторник, 11 августа, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, отметив, что такие сомнения базируются на данных белорусских независимых наблюдателей, передает ТАСС.

"К сожалению, было невозможно направить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы, как это делается обычно. Мы основываемся на данных местных независимых наблюдателей, на их основании у нас возникают обоснованные сомнения в точности опубликованных результатов выборов, в том, что они отражают реальную волю белорусского народа", - заявил Стано.

Отвечая на вопрос о возможности санкций, он подчеркнул, что "все возможности рассматриваются, однако сначала необходимо завершить анализ ситуации".

При этом Стано не ответил на вопрос журналистов, поддерживает ли внешнеполитическая служба ЕС контакты с кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, ранее уехавшей в Литву.

"Страны ЕС сейчас проводят множество различных контактов друг с другом, что является нормальным для такой сложной ситуации, как выборы в Белоруссии, и мы не будем комментировать все наши действия", - сказал он.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности сообщества Жозеп Боррель написал в Twitter, что главы МИД ЕС готовят совместную декларацию о ситуации в Беларуси.

Также агентство со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщает, что последствия президентских выборов в Беларуси и ответ ЕС, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС 27-28 августа в Берлине.

"Ситуация в Белоруссии и ответные действия ЕС, включая вопрос о возобновлении действия санкций, будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД 27-28 августа в Берлине", - заявил он.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, спикер Европарламента Давид Сассоли, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг распространили близкие по смыслу заявления, в которых назвали неприемлемыми и диспропорциональными действия белорусских силовиков в отношении протестующих при разгоне массовых акций в ночь после президентских выборов.

Напомним, президент Литвы призвал ввести жесткие санкции против Беларуси. Он выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться. Также вчера Берлин поддержал идею о санкциях против Беларуси.

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