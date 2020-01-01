В РФ отреагировали на высылку дипломатов из Словакии

Россия обещает ответить Словакии на высылку дипломатов, говорится в комментарии посольства РФ в Словакии во вторник, 11 августа.

"Объявление словацкого МИД о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры, которые, безусловно, последуют", - говорится в сообщении.

В посольстве заявляют, что заявления о высылке российских дипломатов из-за истории о выдаче виз в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает недоумение и выглядит непрофессионально и недостойно. А заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит нелогично.

"Несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами", - отмечается в комментарии.

Накануне власти Словакии заявили о высылке трех сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже.