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В РФ отреагировали на высылку дипломатов из Словакии

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Накануне в Словакии трех российских дипломатов признали персонами нон-грата. Россия обещает ответить.
Российские дипломаты уже покинули Словакию
Российские дипломаты уже покинули Словакию
Yulia Buchatskaya

Россия обещает ответить Словакии на высылку дипломатов, говорится в комментарии посольства РФ в Словакии во вторник, 11 августа.

"Объявление словацкого МИД о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике рассматриваем как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами. Российская сторона оставляет за собой право на адекватные ответные меры, которые, безусловно, последуют", - говорится в сообщении.

В посольстве заявляют, что заявления о высылке российских дипломатов из-за истории о выдаче виз в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает недоумение и выглядит непрофессионально и недостойно. А заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит нелогично.

"Несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами", - отмечается в комментарии.

Накануне власти Словакии заявили о высылке трех сотрудников посольства России из-за подозрения в шпионаже.

 

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Теги: Россия, Дипломатия, шпионаж, Словакия, дипломат, посольство
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Источник: korrespondent.net

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