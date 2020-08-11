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Трамп раскритиковал выбранную Байденом кандидатуру на пост вице-президента

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Байден сообщил, что выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зпаявил, что удивлен тем, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты страны. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.


Трамп отметил, что Харрис "очень слабо" выступила на праймериз демократов, у нее было около 2%.

"У нее было около 2%, потратила много денег. Я был удивлен, что они выбрали ее", - сказал Трамп.

Трамп добавил, что Харрис была неуважительна к наиболее вероятному кандидату от демократов на выборах главы государства Джо Байдену.

"Она говорила ужасные вещи о Джо и трудно представить, что он ее выбрал", - добавил президент США.

Ранее Джо Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах, выбрал кандидатом Камалу Харрис, сенатора от Калифорнии и бывшего генпрокурора этого штата. 

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Теги: выборы в США, Байден, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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