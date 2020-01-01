В Германии и США сомневаются в существовании у России вакцины от COVID-19

Ученые из двух стран с глубоким недоверием восприняли известие о создании в РФ вакцины, и указали на отсутствие информации о ее испытаниях и безопасности.

Эксперты Германии и США высказывают сомнения в том, что Россия действительно смогла создать безопасную и готовую к использованию вакцину от коронавируса, о чем накануне заявил президент РФ Владимир Путин.

Так, Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с COVID-19.

"Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасна и эффективна - это две разные вещи", - сказал Фаучи во время онлайн обсуждения, организованного National Geographic.

А в Минздраве ФРГ подчеркнули, что о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины ничего не известно, передает Tagesschau.

"Положительный баланс пользы и риска для вакцины должно быть продемонстрирован, прежде чем ее можно будет использовать в широком масштабе", - заявил он, добавив, что в ЕС безопасность пациентов является приоритетом.

Также в министерстве отметили, что не ведут переговоров с российскими властями относительно закупки вакцины.

В свою очередь Институт Пола Эрлиха, который отвечает за создание вакцин в Германии, предостерег: все испытания вакцины против COVID-19 должны проводиться так же осторожно, как и с другими препаратами. Президент института Клаус Цихутек также обратил внимание, что в вопросе одобрения вакцины в России наблюдается недостаточная прозрачность и, по предварительной информации, отсутствие данных по безопасности и эффективности клинических испытаний на нескольких тысячах волонтеров. Поэтому утверждения о новой вакцине следует рассматривать "с осторожностью", заметил Цихутек.

Скептически к новости отнеслись и врачи. Так, президент Немецкой медицинской ассоциации Клаус Рейнхардт назвал одобрение вакцины "экспериментом на людях с высоким риском". По его словам, создается впечатление, что речь идет о "популистском мероприятии авторитарного государства, которое хочет продемонстрировать мировому сообществу свои научные возможности". Рейнхардт назвал "безответственным" вакцинировать целые группы населения на этой стадии развития продукта.

Напомним, накануне Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.

Вскоре у Трампа раскритиковали российскую вакцину, указав на недостаточность испытаний.

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