В Китае полный мужчина прыгнул в колодец и застрял

Решив утрамбовать опилки в своем колодце на заднем дворе, мужчина прыгнул на них и оказался в бетонной ловушке.

В Китае мужчина с избыточным весом застрял в колодце на заднем дворе своего дома. Об этом сообщило издание Daily Star.

В пятницу, 7 августа, 28-летний китаец Лю засыпал мусором и опилками сухой колодец во дворе своего дома.

Чтобы утрамбовать опилки колодца он прыгнул на них. В результате 125-килограммовый китаец провалился в колодец и застрял.

Прибывшие спасатели обвязали вокруг тела пострадавшего веревки и вытянули его. Им помогали местные жители. Мужчина не получил травм.

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