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Казахстан открыл авиасообщение с Украиной

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Авиарейсы будут осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, уточнили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Кроме Украины, Казахстан открывает авиасообщение еще с шестью странами
Кроме Украины, Казахстан открывает авиасообщение еще с шестью странами
 
Авиасообщение между Казахстаном и Украиной, прерванное из-за эпидемии коронавируса, возобновится с 17 августа по решению властей Казахстана. Об этом в среду, 12 августа, сообщило издание Казинформ со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.
 
 
Также с 17 августа поэтапно будут открываться международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Российскую Федерацию.
 
Авиарейсы будут осуществляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований - термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование.
 
Напомним, ранее Австрия сняла запрет на авиаперелеты в Украину. При этом возобновление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрии по безвизу.

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Теги: Украина, Казахстан, авиаперелет, карантин, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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