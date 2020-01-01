Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Израиле успешно испытали противоракетную систему

Комментариев: 0
Испытание американской системы проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.
Американская противоракетная система Arrow-2 прошла очередные испытания
Американская противоракетная система Arrow-2 прошла очередные испытания
Defense Ministry (архивное фото)

В Израиле провели испытания противоракетной системы Arrow-2, сообщило Агентство противоракетной обороны США.

"Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель", - говорится в сообщении.

Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

Испытание проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

Как известно, территория Израиля регулярно подвергается обстрелам из Сектора Газа, но большинство ракет уничтожаются системами ПВО.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ПРО США в Европе, США, Израиль, ПВО, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь