В Израиле успешно испытали противоракетную систему

Испытание американской системы проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

В Израиле провели испытания противоракетной системы Arrow-2, сообщило Агентство противоракетной обороны США.

"Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель", - говорится в сообщении.

Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

Испытание проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

Как известно, территория Израиля регулярно подвергается обстрелам из Сектора Газа, но большинство ракет уничтожаются системами ПВО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet