В Израиле успешно испытали противоракетную систему
В Израиле провели испытания противоракетной системы Arrow-2, сообщило Агентство противоракетной обороны США.
"Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель", - говорится в сообщении.
Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.
Испытание проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.
Как известно, территория Израиля регулярно подвергается обстрелам из Сектора Газа, но большинство ракет уничтожаются системами ПВО.
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