В Индонезии активизировался вулкан Синабунг
На индонезийском острове Суматра продолжается извержение вулкана, пеплом засыпало улицы и дома.
В Индонезии на острове Суматра активизировался вулкан Синабунг. Корреспондент.net представляет подборку фотографий природного явления.
Вулкан Синабунг пробудился в 2010 году и с тех пор периодически извергается. До этого в течение более 400 лет вулкан находился в состоянии покоя.
Cмотрите фотогалерею: В Индонезии активизировался вулкан Синабунг
Напомним, 10 августа вулкан Синабунг выбросил в небо гигантское облако пепла более двух километров в высоту.
Также сообщалось, что города в центральной части Эквадора засыпало пеплом после извержения действующего вулкана Сангай.
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