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В Индонезии активизировался вулкан Синабунг

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На индонезийском острове Суматра продолжается извержение вулкана, пеплом засыпало улицы и дома.
Активизировался вулкан Синабунг на Суматре
Активизировался вулкан Синабунг на Суматре

В Индонезии на острове Суматра активизировался вулкан Синабунг. Корреспондент.net представляет подборку фотографий природного явления.

Вулкан Синабунг пробудился в 2010 году и с тех пор периодически извергается. До этого в течение более 400 лет вулкан находился в состоянии покоя.

Напомним, 10 августа вулкан Синабунг выбросил в небо гигантское облако пепла более двух километров в высоту.

Также сообщалось, что города в центральной части Эквадора засыпало пеплом после извержения действующего вулкана Сангай.

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, фото, вулкан, природные явления, Суматра
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Источник: korrespondent.net

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