ФБР поможет расследовать взрыв в Бейруте

Ливанские власти пригласили ФБР принять участие в расследовании, сообщил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.

ФБР будет помогать в расследовании criminalelement.com

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США также будет расследовать обстоятельств взрыва в Бейруте. Об этом сообщило агентство Reuters.

Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.

Как известно, в порту Бейрута 4 августа прогремел мощный взрыв. Более 200 человек погибли, тысячи раненых. Разрушено около 4 тысяч зданий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet