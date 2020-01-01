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ФБР поможет расследовать взрыв в Бейруте

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Ливанские власти пригласили ФБР принять участие в расследовании, сообщил замгоссекретаря США Дэвид Хейл.
ФБР будет помогать в расследовании
ФБР будет помогать в расследовании
criminalelement.com
 
Замгоссекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США также будет расследовать обстоятельств взрыва в Бейруте. Об этом сообщило агентство Reuters.
Хейл отметил, что ФБР принять участие в расследовании пригласили ливанские власти.
 
Как известно, в порту Бейрута 4 августа прогремел мощный взрыв. Более 200 человек погибли, тысячи раненых. Разрушено около 4 тысяч зданий.
 
Из-за трагедии люди начали собираться на протесты, в ходе которых пострадали более 700 человек.

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Теги: США, ФБР, взрыв, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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