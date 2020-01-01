Минобороны Беларуси объявило о военных учениях на границе с Литвой

Зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны примут участие в учениях уже с 17 августа.

В Гродненской области возле границы с Литвой пройдут белорусские военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси в Telegram в воскресенье, 16 августа.

В частности, подразделения зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.

"С 17 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны Гожский и Неман", - сказано в сообщении.

Кроме того, на полигонах Обуз-Лесновский и Гожский пройдут "плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами" двух механизированных бригад.

В Минобороны Беларуси добавили, что "войска занимают районы по учению на полигонах и участках местности, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач".

В свою очередь в НАТО ответили на обвинения Лукашенко, который ранее сегодня на митинге заявил, что страны Запада наращивают военную мощь на границах Беларуси.

"Танки и самолеты в 15 минутах лета (от границ Беларуси - ред.), - сказал тогда Лукашенко.

Как сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, присутствие альянса в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны.

"Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", - говорит Лунгеску и добавляет, что "НАТО внимательно следит за ситуацией в Беларуси".

"Как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг - ред.), необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест", - резюмировала Лунгеску.

Напомним, что ранее президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным. Не только Литва, но и весь Евросоюз - заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством, заявил Науседа.

Перед этим Даля Грибаускайте резко высказалась о Лукашенко. Экс-президент Литвы поддержала протесты и заявила, что "диктатор с окровавленными руками должен уйти".

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