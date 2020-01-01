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ЕС обратился к Турции из-за конфликта в Средиземном море

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Деятельность турецкого государства в исключительной экономической зоне Кипра усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье, подчеркнули в организации.
Турецкое судно Yavuz выполняет буровые работы в Средиземноморье
Турецкое судно Yavuz выполняет буровые работы в Средиземноморье

Правительство Турции должно прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в воскресенье, 16 августа.

"Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность, а также полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом", - заявил дипломат.

По его словам, возобновление буровых работ турецким судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта усиливает напряженность в Восточном Средиземноморье.

"Эти действия идут вразрез и подрывают усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по достижению немедленной деэскалации, которая является единственным путем к стабильности и устойчивому решению", - отметил Боррель.

Напомним, Турция решила проводить сейсмические исследования в Средиземном море, несмотря на протесты Греции.

Как сообщалось, Афины в этом вопросе поддержала Франция, в связи с чем развернула в Восточном Средиземноморье два истребителя Rafale и фрегат.

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Теги: ЕС, Турция, Греция, Средиземное море
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Источник: korrespondent.net

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