Трамп "догоняет" Байдена по популярности - опрос

Больше 1,1 тысячи респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас.

Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп существенно сократил отставание от демократа-кандидата в президенты Джо Байдена - разница составляет всего 4% против 14% в июне. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал CNN, исходя из результатов соцопросов, проведенных с 12 по 15 августа службой SSRS.

Так, по данным опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, 50% респондентов отдали бы свой голос за Байдена, тогда как Трампа поддержали бы 46% избирателей.

При этом около 1% опрошенных лиц проголосовали бы за третьего кандидата, 2% - не поддержали бы ни одного из претендентов на высшую должность в стране.

Отмечается, что участниками телефонного опроса стали около 1100 человек по всей стране.

Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября этого года.

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Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного с 2 по 5 июня, действующего президента поддерживали 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляла 55%.

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