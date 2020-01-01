Трамп "догоняет" Байдена по популярности - опрос
Действующий президент США, республиканец Дональд Трамп существенно сократил отставание от демократа-кандидата в президенты Джо Байдена - разница составляет всего 4% против 14% в июне. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщил телеканал CNN, исходя из результатов соцопросов, проведенных с 12 по 15 августа службой SSRS.
Так, по данным опроса, если бы выборы президента США состоялись сейчас, 50% респондентов отдали бы свой голос за Байдена, тогда как Трампа поддержали бы 46% избирателей.
При этом около 1% опрошенных лиц проголосовали бы за третьего кандидата, 2% - не поддержали бы ни одного из претендентов на высшую должность в стране.
Отмечается, что участниками телефонного опроса стали около 1100 человек по всей стране.
Напомним, выборы президента США намечены на 3 ноября этого года.
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Как сообщалось, по результатам опроса, проведенного с 2 по 5 июня, действующего президента поддерживали 41% респондентов, в то же время поддержка Байдена составляла 55%.
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