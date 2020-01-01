Германия: Санкции против Беларуси могут усилить

Проблема должна быть решена внутри Беларуси, для этого логично было бы вернуться к отправной точке - выборам, полагают в Берлине.

Германия и ЕС не исключают, что санкции против белорусских властей будут расширены. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщило информагентство Укринформ со ссылкой на заявление спикера федерального правительства ФРГ Штеффена Зиберт на брифинге в Берлине.

По его словам, введение согласованных на днях санкций ЕС против ответственных за насилие и фальсификацию выборов в Беларуси зависит от дальнейших действий официального Минска.

Проблема должна быть решена внутри Беларуси, для этого логично было бы вернуться к отправной точке - выборам, заявил также Зиберт.

"Для преодоления этого кризиса нужен национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом. Важную роль в этой связи могла бы сыграть ОБСЕ по оценке результатов выборов", - сказал официальный представитель правительства Германии.

Напомним, ранее в МИД Великобритании назвали результаты президентских выборов в Беларуси сфальсифицированными и заявили о готовности ввести санкции против властей страны.

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