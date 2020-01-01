Возле самолета Трампа был замечен беспилотник - СМИ

Объект, похожий на беспилотник, заметил один из журналистов, находившихся на борту. Теперь ВВС США проверяют информацию.

ВВС США проверяют сообщение о беспилотнике, которые заметили рядом с президентским самолетом Air Force One при посадке на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 18 августа.

В воскресенье вечером Трамп на самолете возвращался в Вашингтон из штата Нью-Джерси. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, один из находившихся на борту журналистов во время посадки заметил поблизости "объект, похожий на беспилотник".

Как пишет Reuters, в понедельник американские военные заявили, что они "в курсе этого сообщения".

"Данный вопрос изучается", - заявили они, добавив, что "борт номер один" в тот день благополучно приземлился.

Напомним, что ранее Трамп сообщил о скором помиловании "очень важного человека". По словам американского лидера Дональда Трампа, помилованой будет "очень, очень важная фигура".

Также Трамп заявил, что при Байдене американцев ожидает "скучная жизнь". Выступая в штате Миннесота, Трамп начал критиковать телекомпанию Fox News, традиционно считающуюся симпатизирующей Байдену.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet