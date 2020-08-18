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Опубликовано видео разрушения госпиталя во время взрыва в Бейруте

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Разрушения от мощного взрыва в Бейруте попали на камеры наблюдения в госпитале Святого Георгия.

В Ливане камеры видеонаблюдения госпиталя Святого Георгия засняли момент разрушения во время взрыва в порту. Видео опубликовано на сайте Ruptly.

На кадрах ролика видно, как персонал и пациентов после мощной ударной волны заваливает обломками стен. Взрывной волной в здании выбивает окна, срывает потолки и двери, сбивает людей с ног.

Также, взрыв в порту ливанской столицы Бейруте очевидец снял на видео в высоком качестве.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Разрушена значительная часть города. Столицу Ливана объявили зоной стихийного бедствия.

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Теги: Ливан, Больница, видео, взрыв, госпиталь, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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