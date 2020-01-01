В Беларуси ущерб от протестов оценили в $0,5 млрд

Акции протеста стоили стране уже 500 миллионов долларов, а отсроченный ущерб может быть в разы больше, заявили у Лукашенко.

Власти Беларуси оценивают ущерб от протестов в стране в $0,5 млрд, заявил в среду, 19 августа, помощник президента Беларуси Валерий Бельский, пишет БелТА.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", - заявил Бельский.

Он отметил, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия, а "большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период".

По его мнению, у бастующих на госпредприятиях "утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию". "Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая "шевелиться", "крутиться", дорожить рабочим местом", - полагает помощник Лукашенко.

Напомним, неделю назад власти Минска оценили ущерб от протестов в городе в 500 тысяч белорусских рублей.

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