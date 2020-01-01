Лукашенко отказался говорить с Меркель

Немецкий канцлер несколько раз звонила Лукашенко, но он отказался с ней говорить, сообщила Меркель.

Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз отказался от телефонных разговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она заявила в среду, 19 августа, после заседания лидеров ЕС по Беларуси, пишет ТАСС.

Также она сообщила, что ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Беларуси. ЕС призывает к национальному инклюзивному диалогу в стране, который должен включать и нынешние власти.

Участники разговора "совместно заявили, что находятся на стороне мирных демонстрантов", сказала она. "Нет сомнений, что были массивные нарушения правил на выборах", - добавила Меркель.

Также руководство призывают отказаться от насилия в отношении мирных демонстрантов.

Меркель отметила, что Беларусь должна сама выбрать "независимый путь", по которому идти стране.

"Жители Беларуси знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Беларуси независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны", - подчеркнула она.

По ее словам, вмешательство в события в Беларуси очень сильно осложнило бы ситуацию в стране.

"Мы будем обращать большое внимание: не нам говорить, что делать Беларуси, а оппозиция должна сама заявить, что она хочет. Пока не вижу, что есть ситуация для посредничества, потому что президент Лукашенко отклонял любой телефонный разговор, о чем я сожалею", - сказала она.

Напомним, накануне Меркель обсудила ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным. А сегодня Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен ввести дополнительные санкции против Беларуси, в частности против лиц, ответственных за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих.

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