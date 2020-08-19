ЕС не призывает Беларусь к новым выборам

Европейский совет опубликовал декларацию по Беларуси, в которой изложил позицию лидеров ЕС по ситуации в стране.

Итоговая декларация Европейского совета, прнятая по итогам заседания лидеров ЕС в среду, 19 августа, не содержит призыва к проведению новых выборов президента в Беларуси. Итоговое заявление опубликовано на сайте Евросовета.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, поэтому мы не признаем их результаты", - говорится в документе.

На нем есть только подпись главы Евросовета Шарля Мишеля, то есть этот текст лишь суммирует итоги дискуссии лидеров ЕС, но не носит характер официального заявления Евросовета, утвержденного всеми лидерами стран ЕС.

Также в документе содержатся другие пункты позиции ЕС по Беларуси, ранее озвученные Мишелем, а именно: осуждение насилия, намерение ввести санкции и призыв найти решение ситуации руководства страны совместно с оппозицией и народом.

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