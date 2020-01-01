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Заместитель Помпео прибудет в Киев в конце августа

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Заместитель госсекретаря США Стивен Биген намерен приехать в Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси.
Стивен Бигун также посетит Киев
Стивен Бигун также посетит Киев
flickr.com/fordschool
 
Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун в период с 24 по 27 августа совершит ряд рабочих визитов, в которые входит, в частности, посещение Киева. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
 
Так, во время визита в Литву, Россию и Украину заместитель американского госсекретаря встретится с лидерами государств, чтобы обсудить региональные и международные вопросы.
 
После этого, 27 августа, Бигун отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.
 
СМИ 22 августа сообщили что заместитель госсекретаря США Стивен Биген вскоре посетит Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси.
 
Позже стало известно, что он встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.
 
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео считает возможным введение санкций против Беларуси.
 
Ранее Помпео заявил, что США испытывают большие опасения за судьбу Беларуси после президентских выборов.

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Теги: США, визит, Госсекретарь
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Источник: korrespondent.net

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