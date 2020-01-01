Заместитель Помпео прибудет в Киев в конце августа

Заместитель госсекретаря США Стивен Биген намерен приехать в Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси.

Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун в период с 24 по 27 августа совершит ряд рабочих визитов, в которые входит, в частности, посещение Киева. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Так, во время визита в Литву, Россию и Украину заместитель американского госсекретаря встретится с лидерами государств, чтобы обсудить региональные и международные вопросы.

После этого, 27 августа, Бигун отправится в Вену, чтобы встретиться с представителями ОБСЕ для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека.

СМИ 22 августа сообщили что заместитель госсекретаря США Стивен Биген вскоре посетит Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси. Позже стало известно, что он встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая вынужденно находится в Литве. Напомним, госсекретарь США Майк Помпео считает возможным введение санкций против Беларуси. Ранее Помпео заявил , что США испытывают большие опасения за судьбу Беларуси после президентских выборов.

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