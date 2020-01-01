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На Гаити жертвами тропического шторма стали пять человек

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Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура", что обрушился на остров, достигает 23 м/с.
На Гаити 5 человек погибли в результате тропического шторма "Лаура"
На Гаити 5 человек погибли в результате тропического шторма "Лаура"

На Гаити пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", который обрушился на островное государство. Непогода бушевала в Республике в ночь с субботы на воскресенье. Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммуникаций республики.

"По предварительным данным, из-за тропического шторма "Лаура" в департаментах на юго-востоке и западе погибли пять человек, в том числе 10-летняя девочка", - говорится в сообщении ведомства.
 
Власти Гаити объявили "красный" уровень погодной опасности из-за шторма. Спасатели организовали временные укрытия для нуждающихся, а также раздачу масок для предотвращения еще большего распространения коронавирусной инфекции.

В стране ведутся работы по восстановлению дорожной сети и инфраструктуры, которая пострадала от удара стихии.

По данным властей, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более двух млн жителей страны.

Тропический шторм, который получил имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана. Он движется в западном направлении. По последним данным, шторм перемещается со стороны Доминиканской Республике к Кубе.

Ранее часть Нью-Йорка осталась без света из-за топического шторма Исайяс.

Также, юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма и наводнения.

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Теги: шторм, жертвы, Гаити, ветер
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Источник: korrespondent.net

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