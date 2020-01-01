На Гаити жертвами тропического шторма стали пять человек
На Гаити пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", который обрушился на островное государство. Непогода бушевала в Республике в ночь с субботы на воскресенье. Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммуникаций республики.
В стране ведутся работы по восстановлению дорожной сети и инфраструктуры, которая пострадала от удара стихии.
По данным властей, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более двух млн жителей страны.
Тропический шторм, который получил имя "Лаура", сформировался в северной части Атлантического океана. Он движется в западном направлении. По последним данным, шторм перемещается со стороны Доминиканской Республике к Кубе.
Ранее часть Нью-Йорка осталась без света из-за топического шторма Исайяс.
Также, юго-восток Австралии пострадал от сильного шторма и наводнения.
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