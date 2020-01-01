На Гаити жертвами тропического шторма стали пять человек

На Гаити пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", который обрушился на островное государство. Непогода бушевала в Республике в ночь с субботы на воскресенье. Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммуникаций республики.

"По предварительным данным, из-за тропического шторма "Лаура" в департаментах на юго-востоке и западе погибли пять человек, в том числе 10-летняя девочка", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Гаити объявили "красный" уровень погодной опасности из-за шторма. Спасатели организовали временные укрытия для нуждающихся, а также раздачу масок для предотвращения еще большего распространения коронавирусной инфекции.