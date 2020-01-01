Жителям Кипра запретили целоваться и танцевать на свадьбах

Запрет также вводится на традиционную “поздравительную процедуру”, подразумевающую поцелуй или рукопожатие.

На Кипре запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом, в воскресенье, 23 августа, сообщает агентство ТАСС.

В Минздраве Кипра уточнили, что ограничения не касаются жениха и невесты, а только гостей мероприятия.

“Во время поздравлений и приема число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и прием, должно составлять четыре часа”, - пишет министерство.

На званый обед разрешили приглашать не больше 350 человек. И столы нужно расставлять так, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию. Танцевать на банкетах запретили полностью.

Сообщается, что ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.

На Кипре коронавирусом заразились 1395, умер 21 человек.

Ранее швейцарские ученые пришли к выводу, что инфицированные коронавирусом люди, которые еще не имеют никаких симптомов COVID-19, могут быть заразными гораздо раньше, чем предполагалось.

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