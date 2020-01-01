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ЕС готов нарастить торговлю с Украиной

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Предполагается модернизация преференций на ввоз товаров в ЕС по ряду торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро.
ЕС обновит торговые льготы для 20 стран, включая Украину
ЕС обновит торговые льготы для 20 стран, включая Украину
Getty Images
 
Евросоюз планирует увеличить торговый оборот с рядом стран, включая Украину. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил спикер Еврокомиссии Даниэль Ферри, передает Интерфакс-Украина.
 
 
"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление", - сказал он. 
 
По словам Ферри, предполагается модернизация преференций на ввоз товаров в ЕС по ряду торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила 677 млрд евро.
 
"Это касается правил определения происхождения товаров, чтобы сделать эти соглашения более гибкими и более выгодными для бизнеса", - пояснил он. 
 
Пересмотр соглашений запланирован для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Фарерских островов, Турции, Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Палестины, Грузии, Молдовы, Украины, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии и Косово.
 
Как сообщалось, ранее Кабмин Украины выполнил ряд условий Евросоюза, предварительно выдвинутых для предоставления нового кредита. 

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Теги: ЕС, Украина-ЕС, торговля, зона свободной торговли
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Источник: korrespondent.net

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