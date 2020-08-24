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В Перу в ночном клубе погибли 13 человек

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Местная полиция прибыла на место, чтобы остановить вечеринку. Посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.
В ночном клубе Лимы собралось свыше 120 человек вопреки карантинному запрету
В ночном клубе Лимы собралось свыше 120 человек вопреки карантинному запрету
tsn.ua
 
Паника и давка, возникшие после прибытия полиции в ночной клуб столицы Перу Лимы привели к гибели 13 посетителей. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщило китайское информагентство Xinhua со ссылкой на МВД Перу.
 
 
По его данным, в одном из ночных клубов на севере Лимы вечером 23 августа собралось более 120 человек в нарушение действующих карантинных ограничений. 
 
Местная полиция, приняв вызов, прибыла на место, чтобы остановить вечеринку. Посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.
 
По меньшей мере 13 человек погибли, шестеро получили травмы, в том числе трое полицейских, когда пытались спасти людей во время давки. 
 
Полицейские во время операции не использовали никакое оружие или слезоточивый газ, подчеркнули в МВД Перу. 
 
Также отмечается, что лица, ответственные за организацию мероприятия, понесут ответственность. Полиция в рамках расследования арестовала уже 23 человека.
 
Как сообщалось, власти Токио решили субсидировать владельцев клубов и баров, чтобы они не открывали свои заведения. По закону городские чиновники не могут закрыть ночные клубы, поэтому решено стимулировать бизнесменов выплатами субсидий. 
 
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Теги: Перу, полиция, ночной клуб, карантин
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Источник: korrespondent.net

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