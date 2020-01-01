В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами десятки людей

Дом, в котором жили 40 семей, обвалился на глазах у прохожих, в ловушке остаются десятки людей.

В индийском городе Каджалпура в понедельник, 24 августа, обрушился пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться до 70 людей, сообщает The Hindu.

На данный момент известно об одном погибшем и 17 травмированных.

По данным властей, в доме проживало около 40 семей, на данный момент спасено 25 человек.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей - с июня по сентябрь - обрушения зданий случаются часто.

Ранее в индийском городе Мумбаи проливные дожди привели к обрушению шестиэтажного здания, шесть человек погибли.

Напомним, 15 августа в столице Египта обрушился жилой дом, из-под завалов извлечены живыми 18 человек.

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