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В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами десятки людей

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Дом, в котором жили 40 семей, обвалился на глазах у прохожих, в ловушке остаются десятки людей.
Спасательная операция на месте обрушения
Спасательная операция на месте обрушения
thehindu.com

В индийском городе Каджалпура в понедельник, 24 августа, обрушился пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться до 70 людей, сообщает The Hindu.

На данный момент известно об одном погибшем и 17 травмированных.

По данным властей, в доме проживало около 40 семей, на данный момент спасено 25 человек.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей - с июня по сентябрь - обрушения зданий случаются часто.

Ранее в индийском городе Мумбаи проливные дожди привели к обрушению шестиэтажного здания, шесть человек погибли.

Напомним, 15 августа в столице Египта обрушился жилой дом, из-под завалов извлечены живыми 18 человек. 

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Теги: Индия, дом, завал, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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