TikTok раскрыл количество пользователей в США

С января 2018 года рост аудитории соцсети в Америке составил почти 800%. Ежедневно TikTok используют более 50 млн американцев.

Компания TikTok впервые рассказала о количестве пользователей в США. Об этом сообщает CNBC.

Представители компании TikTok опубликовали отчет о количестве ежемесячной активной аудитории в США и мире. За период с января 2018 года до текущего момента рост аудитории платформы составил почти 800%.

Отмечается, что сервисом ежемесячно пользовались 11 миллионов жителей США.

В 2019 году это число увеличилось к почти 27 миллионам человек. К июню 2020 сервисом в Америке начали пользоваться более 91 млн жителей. Такой прирост связан с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.

Ежедневно TikTok используют более 50 млн американцев, а по состоянию на август текущего года количество пользователей превысили 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что компания подала в суд на президента США и в TikTok подтвердили иск против Трампа. Также Корреспондент писал о том, что две американские компании стремятся купить TikTok.

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