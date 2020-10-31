В Челябинске взорвался кислородный баллон в клинике, начался пожар
В студенческой поликлинике российского Челябинска произошел мощный взрыв кислородной будки, в результате чего здание охватил огонь. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости.
Отмечается что взрывной волной выбило стекла в зданиях, было эвакуировано более 150 человек. На место направлено 15 машин скорой помощи для развозки пациентов в другие больницы.
В пресс-службе МЧС России журналистам сообщили, что произошло возгорание кислородной будки 2х2 метра, из сэндвич-панелей. Это пристройка к корпусу 70х40 метров. Во время пожара произошла разгерметизация двух-кубового кислородного баллона.
Пострадавших и погибших в результате взрыва кислородной станции нет, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов, добавили в пресс-службе.
Напомним, 28 октября в Харьковской области на газораспределительной подстанции прогремел взрыв. Один человек скончался, двое были госпитализированы.
Перед этим в Таиланде взорвался газопровод, погибли два человека.
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