В Челябинске взорвался кислородный баллон в клинике, начался пожар

В больнице произошел пожар и мощный взрыв из-за разгерметизация двух-кубового кислородного баллона. 150 человек эвакуировали.

В студенческой поликлинике российского Челябинска произошел мощный взрыв кислородной будки, в результате чего здание охватил огонь. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается что взрывной волной выбило стекла в зданиях, было эвакуировано более 150 человек. На место направлено 15 машин скорой помощи для развозки пациентов в другие больницы.

В пресс-службе МЧС России журналистам сообщили, что произошло возгорание кислородной будки 2х2 метра, из сэндвич-панелей. Это пристройка к корпусу 70х40 метров. Во время пожара произошла разгерметизация двух-кубового кислородного баллона.

Пострадавших и погибших в результате взрыва кислородной станции нет, сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.

Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов, добавили в пресс-службе.

Напомним, 28 октября в Харьковской области на газораспределительной подстанции прогремел взрыв. Один человек скончался, двое были госпитализированы.

Перед этим в Таиланде взорвался газопровод, погибли два человека.

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