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В РФ рассказали, при каком условии помогут Армении

Комментариев: 10
В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.
В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения
В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения
Apa.az

Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.

Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Месяц войны за Карабах. Баку предвкушает победу

Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

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Теги: Россия, Армения, МИД РФ, Карабах, нагорный карабах, война в Нагорном Карабахе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Vixerunt    31.10.2020, 13:55
Оценка:  +12
Vixerunt
Ещё одни придурки путен памаги; ни чему людей не учит история, даже наглядный пример 6-7 летней давности у всех на глазах.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 14:37
Оценка:  +8
БРОКЕР_666
я в ахyе с армянинов - ради потери НК они готовы пожертвовать как минимум половиной армении, а то и вообще превратить её всю в очередной федеральный округ
БРОКЕР_666    31.10.2020, 13:05
Оценка:  +16
БРОКЕР_666
нема на свете хуже расы, чем к0цапы-пид0расы
Р_И_К    31.10.2020, 12:49
Оценка:  +12
Р_И_К
Нихароший прицындент для дыры
vik.harkiv    31.10.2020, 12:33
Оценка:  -11
vik.harkiv
нужно смотреть договор, что там прописано.
я так понимаю, местные эксперты знают условия договора (?)
БРОКЕР_666    31.10.2020, 12:38
Оценка:  +18
БРОКЕР_666
ты видел хоть один договор который бы выполнил ордынский каганат?
navigator2    31.10.2020, 12:43
Оценка:  +21
navigator2
щта? договора на ка-цапіі не принято виконувати
ВосставшийИзБана    31.10.2020, 12:48
Оценка:  +20
ВосставшийИзБана
2 vik.harkiv

Знаем мы их экспертов! "Ваши доказательства - не доказательства. У вас нет доказательств".

Армения считает Карабах своей территорией. Но даже Москва, которая все это устроила, так не считает. Для Москвы главное - стравить соседние государства между собой для того, чтобы их ослабить.
БРОКЕР_666    31.10.2020, 12:01
Оценка:  +16
БРОКЕР_666
слили хачей в выгребную яму
ВосставшийИзБана    31.10.2020, 12:19
Оценка:  +17
ВосставшийИзБана
Сами слились. Знают, что если Московия открыто войдет в Карабах, то туда же войдет и НАТО. И тогда от РФ останется только одна Московия.
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