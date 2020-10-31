В РФ рассказали, при каком условии помогут Армении
Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.
Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Месяц войны за Карабах. Баку предвкушает победу
Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
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я так понимаю, местные эксперты знают условия договора (?)
Знаем мы их экспертов! "Ваши доказательства - не доказательства. У вас нет доказательств".
Армения считает Карабах своей территорией. Но даже Москва, которая все это устроила, так не считает. Для Москвы главное - стравить соседние государства между собой для того, чтобы их ослабить.