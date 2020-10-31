В РФ рассказали, при каком условии помогут Армении

В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.

Россия окажет помощь Армении если боестолкновения будут перенесены непосредственно на ее территорию. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.

Вместе с тем, в МИД РФ подтвердили приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Армении, в том числе вытекающим из двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

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