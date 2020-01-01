Азербайджан против вмешательства третьих стран в карабахский конфликт

Алиев говорит, что "это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее".

Азербайджан выступил против вовлечения третьих стран в конфликт с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ARD в субботу, 31 октября.

Алиев утверждает, что армянская сторона намерена втянуть в нагорно-карабахский конфликт азербайджанских партнеров и друзей.

"Мы знаем, что армяне хотят втянуть некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее", - сказал он.

Также азербайджанский лидер отрицает вовлечение в конфликт турецких военнослужащих.

"Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО. Здесь нет ничего удивительного. Вы видели их в Баку, а не в бою", - резюмировал Алиев.

Напомним, что ранее Армения запросила помощь у России по Карабаху. В Ереване заявили, что боевые действия приближаются к границам республики и на основе двустороннего соглашения попросили о помощи.

Также сообщалось, что в РФ рассказали, при каком условии помогут Армении. В МИД России заявили, что окажут помощь Еревану только если боевые действия будут происходить на ее территории.

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