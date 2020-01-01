В Белом доме тайно помогают штабу Байдена - СМИ

В так называемую переходную команду демократа уже входят 150 человек из окружения действующего президента.

Десятки сотрудников Белого дома, близких к президенту Дональду Трампу, в тайном порядке прорабатывают с представителями штаба кандидата на должность главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена схему передачи власти в случае победы демократа на всеобщих выборах 3 ноября.

Об этом в субботу, 31 октября, сообщил телеканал СNN

По его данным, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и помощник Трампа, отвечающий за политическую координацию в резиденции, Кристофер Лиддел уже несколько месяцев сотрудничают с избирательным штабом Байдена.

Цель этой совместной деятельности - сделать процесс передачи дел максимально безболезненным для государственного аппарата. Она включает кадровые перестановки в составе правительства, формирование списков кандидатов на те или иные должности, а также подготовку проектов первых президентских указов Байдена после вступления в должность.

Как сообщил СNN, в так называемую переходную команду демократа, которая базируется в Министерстве торговли США в столице, уже входят 150 человек. Однако в случае его победы на выборах это число увеличится вдвое ко дню инаугурации.

Отмечается, что Байдену известно о всех деталях этой совместной деятельности, однако по причине своего суеверия он никаких решений не принимает, пока не убедится в победе.

Как сообщалось, более 81 миллиона американцев досрочно проголосовали на всеобщих выборах в США, в том числе главные кандидаты на пост президента страны Джозеф Байден и Дональд Трамп.

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