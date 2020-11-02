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Сноуден подает заявление на получение гражданства РФ

Комментариев: 3
Бывший сотрудник ЦРУ вместе с женой просят Россию предоставить им гражданство. Скоро у них должен родиться ребенок.
Эдвард Сноуден
Эдвард Сноуден

Бывший сотрудник разведки США Эдвард Сноуден заявил, что подает на двойное российско-американское гражданство. Об этом он в понедельник, 2 ноября, написал на своей странице в Twitter.

"После долгих лет разлуки с родителями у нас с женой нет ни малейшего желания расставаться с сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного гражданства США и РФ", - написал он.

В конце октября Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.

Сноуден и его жена танцовщица Линдси вместе уже более 15 лет. После скандала, связанного с деятельностью Сноудена, Миллс вместе с ним переехала в Россию. Три года назад они тайно поженились.

А на прошлой неделе сообщалось, что Сноуден скоро впервые станет отцом.

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Теги: Россия, Россия-США, гражданство, Сноуден
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    02.11.2020, 09:51
Оценка:  +5
Woodbrother
Вот это пацанчик сам себя наказал. Пожизненное заключение в пределах поганой на россиии. Это задница
SergioS    02.11.2020, 10:06
Оценка:  +8
SergioS
Как раз самое то для мокшанских спецслужб. Примут с хлебом-солью...
Woodbrother    02.11.2020, 10:24
Оценка:  +4
Woodbrother
А чего его принимать. Все что он украл, никому не пригодилось. Ни Китай ни на россия не заплатили ему ни копейки. А он наивный думал озолотится. Просто кто то дальновидный не пустил его к реальным секретам. Контрразведка США знает свое дело
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