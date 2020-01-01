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Байден объяснил, чего нельзя прощать Трампу

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Чиновники Белого дома вместе с миллиардерами использовали ситуацию с коронавирусом для личного обогащения, утверждает оппонент Трампа.
Байден заявил о коррупции Трампа и его соратников
Байден заявил о коррупции Трампа и его соратников
politobzor.net
 
Администрация президента США Дональда Трампа в начале эпидемии коронавируса скрывала его истинную опасность. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление кандидат в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.
 
 
"Администрация Трампа в феврале знала, насколько смертоносен вирус. Но они не сказали об этом вам или вашей семье", - заявил Байден, обращаясь к американцам.
 
По его словам, это было сделано умышленно в корыстных целях. "Вместе этого они заблаговременно уведомили своих друзей на Уолл-Стрите, чтобы инвесторы смогли извлечь прибыль до того, как рецессия накрыла США. Они утаили правду. Этого нельзя прощать", - подчеркнул Байден.
 
Ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника Байдена в намерении в случае победы на предстоящих выборах ввести в стране жесткий карантин, который может длиться годами.

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Теги: Президентская гонка в США, выборы в США, Байден, Джозеф Байден, Трамп, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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