Байден объяснил, чего нельзя прощать Трампу

Чиновники Белого дома вместе с миллиардерами использовали ситуацию с коронавирусом для личного обогащения, утверждает оппонент Трампа.

Байден заявил о коррупции Трампа и его соратников politobzor.net

Администрация президента США Дональда Трампа в начале эпидемии коронавируса скрывала его истинную опасность. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление кандидат в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

"Администрация Трампа в феврале знала, насколько смертоносен вирус. Но они не сказали об этом вам или вашей семье", - заявил Байден, обращаясь к американцам.

По его словам, это было сделано умышленно в корыстных целях. "Вместе этого они заблаговременно уведомили своих друзей на Уолл-Стрите, чтобы инвесторы смогли извлечь прибыль до того, как рецессия накрыла США. Они утаили правду. Этого нельзя прощать", - подчеркнул Байден.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника Байдена в намерении в случае победы на предстоящих выборах ввести в стране жесткий карантин, который может длиться годами.

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