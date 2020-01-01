Выборы в США: в Белом доме рассказали, на что надеется Трамп

Всеобщие американские выборы пройдут уже завтра. По данным соцопросов, лидирует Джозеф Байден.

Действующий глава государства и кандидат в президенты США Дональд Трамп на предстоящих выборах рассчитывает на поддержку тех граждан, которые не участвуют в опросах, но активно голосуют. Об этом в понедельник, 2 ноября, в эфире телеканала Fox News заявила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.

По ее словам, Трамп уверен, что опросы по текущей президентской кампании ошибочны, как и в 2016 году - когда он одержал победу над Хиллари Клинтон.

"Мы чувствуем динамику на местах. Опросы общественного мнения ошибались в прошлый раз, и, мы считаем, они ошибутся вновь. Молчаливое большинство, которое в 2016 году показало всю свою силу, вновь уверенно поддерживает президента Трампа", - отметила Фарах.

Директор уточнила, что речь идет в первую очередь о консервативных слоях населения США, которые симпатизируют Трампу.

Напомним, на предстоящих всеобщих выборах в США, которые пройдут уже завтра, американцы будут избирать президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

По результатам последних опросов, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден опережает действующего американского лидера на 8%. В опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, демократ получает 51%, а Трмап - 43%.

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