В Москве открыли фастфуд, названный в честь Сталина

Клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!", а в меню значится шаурма "Сталинская" и "от Берии".

В Москве открылось новое заведение общепита, которое назвали в честь Иосифа Сталина. Об этом сообщают пользователи соцсетей в четверг, 7 января.

"В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД … Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД", - пишет пользователь.

На фотографиях видно, что клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!". При этом в заведении можно заказать "Сталинскую" шаурму или шаурму "от Берии с соусом ткемали".

Напомним, что ранее был рассекречен донос Сталину о самоубийстве Гитлера. В докладе, который передал Сталину Жуков, говорится, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.

Также сообщалось, что Маск прокомментировал пост в Twitter фотографией Сталина. Перед этим он поинтересовался у пользователей, надо ли строить под городами "безопасные и сейсмостойкие" туннели.

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