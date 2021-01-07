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В Москве открыли фастфуд, названный в честь Сталина

Комментариев: 9
Клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!", а в меню значится шаурма "Сталинская" и "от Берии".
В Москве общепит назвали в честь Сталина
В Москве общепит назвали в честь Сталина
colonelcassad.livejournal.com

В Москве открылось новое заведение общепита, которое назвали в честь Иосифа Сталина. Об этом сообщают пользователи соцсетей в четверг, 7 января.

"В 2021 году природа очистилась настолько, что в Москве появилось заведение общепита Stalin Doner, где работают сотрудники НКВД … Ответственный офицер госбезопасности следит, чтобы все было по ГОСТу, утвержденному секретным указом наркома НКВД", - пишет пользователь.

На фотографиях видно, что клиентов приветствуют надписью "Иосиф Виссарионович приглашает отведать!". При этом в заведении можно заказать "Сталинскую" шаурму или шаурму "от Берии с соусом ткемали".

 

 

Напомним, что ранее был рассекречен донос Сталину о самоубийстве Гитлера. В докладе, который передал Сталину Жуков, говорится, что Гитлер совершил самоубийство 30 апреля 1945 года.

Также сообщалось, что Маск прокомментировал пост в Twitter фотографией Сталина. Перед этим он поинтересовался у пользователей, надо ли строить под городами "безопасные и сейсмостойкие" туннели.

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Теги: Россия, Москва, курьезы, фаст-фуд, курьез, Сталин, фастфуд, общепит
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ThaiFever    08.01.2021, 04:32
Оценка:  -22
ThaiFever
"где работают сотрудники НКВД "- укродебилы бля , НКВД упразднено в 1946 году , сколько же им лет сотрудникам работающим там ? никого в живых уж нет. или им по 90-100 лет
БЕЗУМЕЦ+    08.01.2021, 01:30
Оценка:  +13
БЕЗУМЕЦ+
ФСБ открыло - тупой российский пипл хавает в прямом и переносном смысле.
Мухоморище    07.01.2021, 21:09
Оценка:  +36
Мухоморище
Подзабыли мокши лагеря...
Брюква_и_Клюква    07.01.2021, 20:53
Оценка:  +35
Брюква_и_Клюква
Мокши - уникальная порода макак-мазохистов. Чем жестче их е.бут, тем больше они любят е.бущего
Инкогнито86    08.01.2021, 04:30
Оценка:  0
Инкогнито86
Да всё проще, они как шалавы, которым нравится жёсткая долбёжка)))
СветБобра    07.01.2021, 20:43
Оценка:  +34
СветБобра
Шаурму из рассиан будут делать под кремлевским соусом ГУЛАГ Страна азиатских дураков радует свежим маразмом.
SAId    07.01.2021, 20:43
Оценка:  +32
SAId
круто а где фастфуд деды воевали а мы просрали?
СветБобра    07.01.2021, 20:44
Оценка:  +30
СветБобра
Уже был на москве. "Бистро" назывался от лужкова-каца.
Graddfeydd    07.01.2021, 20:23
Оценка:  +38
Graddfeydd
Скрепненько! Зато как креативно можно украсить это заведение: развесить по стенам фотографии эксгумации останков польских офицеров в Катыни, раскопок в лесах под Соловецким лагерем особого назначения, украинского голодомора, депортации крымских татар и прочих "славных" страниц сталинской эпохи.
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